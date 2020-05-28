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Как сдают тест на антитела к COVID-19: наглядное видеопособие

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Автор «Ридуса», главный редактор портала Technomode.ru Никита Перфильев записал видео о том, как он проходил тестирование на антитела к COVID-19.

Анализы Перфильев сдавал в честной клинике в Москве. Стоимость процедуры — 1 тысяча 80 рублей. Результаты сообщают в течение четырех рабочих дня.

«С момента сдачи анализов прошло три дня, и вот мне на почту пришли результаты. Результат отрицательный. Это означает, что я никаким коронавирусом не болел и ни с кем из заразившихся людей не контактировал. Это не очень хорошо, поскольку я нахожусь в зоне риска и могу заразиться», — рассказал Перфильев.

Ранее руководитель отделения одной из крупнейших клиник в Израиле Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун предупредил, что планируемое быстрое массовое внедрение вакцин от коронавируса, которыми россиян могут начать массово прививать уже в начале осени, грозит неожиданными опасностями.

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