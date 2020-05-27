Кофе или спорт: что лучше поможет взбодриться

Существует несколько способов борьбы с сонливостью, но самые частые методы взбодриться — это кофе и физическая нагрузка. Команда ученых из Канады решила проверить, какой из способов самый действенный.

В Канаде кофе уступает только воде как напиток, наиболее часто употребляемый взрослыми. Хотя кофеин обладает несколькими положительными эффектами, такими как повышенная бдительность, энергия и хорошее настроение, он не всем подходит.

Некоторые люди испытывают негативные последствия от потребления кофеина, такие как повышенные симптомы тревоги, бессонница и мышечный тремор. Побочные эффекты также могут возникать у детей и беременных женщин.



Очень часто бывает, что со временем люди начинают нуждаться все в большем количестве кофеина. При увеличении порций у них появляются негативные последствия в виде головной боли, тошноты и проблем с ЖКТ. Но что делать, если кофе — это незаменимый источник бодрости для многих из нас? — говорят исследователи.

Существует еще один эффективный способ взбодриться — физическая нагрузка, будь то бег, плавание или простые аэробные упражнения. Ученые решили проверить, действительно ли они так эффективны, как кружка хорошего кофе.

В ходе исследования ученые предложили молодым здоровым людям совершать быструю 20-минутную пробежку на беговой дорожке, вместо того чтобы пить кофе.

Наши результаты показали, что доза упражнений умеренной интенсивности была по существу эквивалентна дозе кофеина. Этот результат позволил бы предположить, что замена кофе одним сеансом аэробных упражнений может обеспечить не только когнитивный импульс, подобный кофе, но и другие преимущества для здоровья, которые приходят вместе с физическими упражнениями, — пишут ученые.

Также в ходе эксперимента исследователи решили проверить, что произойдет во время отмены кофеина.



Эксперты попросили участников на протяжении 12 часов полностью исключить кофеин, а затем прийти в лабораторию для оценки симптомов такой отмены (усталость, трудности с концентрацией внимания, плохое настроение, отсутствие мотивации и головная боль).

Затем ученые проанализировали, могут ли быстрая ходьба или потребление кофеина уменьшить симптомы абстиненции и улучшить рабочую память. Результаты показали, что быстрая 20-минутная прогулка сгладила симптомы отмены, в частности усталость и подавленное настроение.

Такая простая вещь, как быстрая прогулка во время обеденного перерыва, может помочь бороться с дневным энергетическим спадом. Кроме того, для людей, которые, возможно, хотят уменьшить употребление кофе, аэробные упражнения могут быть убедительной альтернативой.