«Выборы будущего»: названы преимущества электронного голосования

Эксперты обсудили предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в различные органы государственной власти и местного самоуправление, которое проходит сейчас в режиме онлайн.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что процедура электронного голосования — это «возможность преодолеть кризис участия, когда явка на выборах падает. Политолог отметил, что для современного поколения традиционная процедура выборов, когда нужно прийти на избирательный участок и опустить бюллетень в урну, является анахронизмом.



«Поэтому мне интересен опыт «Единой России», которая впервые после Москвы организовала масштабное голосование с помощью Сети. Дистанционное голосование — важная тема, которую нужно обсуждать», — уверен эксперт.

«Людям, кому сейчас 30 лет, ничего разъяснять не надо, потому что они априори считают, что-то, что можно сделать с помощью своих устройств, намного надежнее, чем какая-то урна, какие-то люди. Я думаю, что по мере того, как эта возрастная группа будет становиться старше вопрос разъяснения сам собой отпадет», — добавил Костин.

Начальник управления инновационных технологий в избирательном процессе аппарата Центральной избирательной комиссии России Георгий Грицай тоже считает, что со временем процедура электронного голосования должна стать привычной и понятной для каждого избирателя. При этом, обратил внимание Грицай, использование такой процедуры в ходе выборов будет во многом зависеть от общественного консенсуса.

К примеру, возьмем проблему однозначной идентификации избирателя. Существует сто вариантов ответа, как технически это сделать, но какой из них устроит экспертное сообщество — это вопрос. Наша позиция — должен быть найден консенсус между основными участниками политического процесса, — пояснил Георгий Грицай.

Заместитель руководителя аппарата Центризбиркома Сергей Алешкин в свою очередь сообщил, что в России есть все правовые основания для использования системы электронного голосования. По его мнению, опыт «Единой России» в этом вопросе будет очень полезен.

«Это эксперимент для применения на выборах по всей стране», — заключил Алешкин.



Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которые позволяют голосовать на выборах федерального уровня по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.