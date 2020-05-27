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Путин поручил Собянину направить медиков в регионы для борьбы с COVID-19

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить отправку бригады столичных медиков в регионы, где на сегодняшний день наиболее сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, Путин распорядился направить в данные регионы часть лекарственного резерва Москвы.

"Я бы просил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в эти регионы, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников," - обратился глава государства к московскому мэру во время онлайн-совещания.

Сергей Собянин в свою очередь доложил Владимиру Путину, что эпидемия коронавируса в столице идет постепенно на спад. По его словам, количество тяжелых больных снизилось на 40 процентов. «Это является безусловным маркером», — отметил градоначальник.

Также Собянин пообещал разрешить с 1 июня работу всей непродовольственный торговли и ряда объектов сферы бытовых услуг. Речь прежде всего идет о «бытовых услугах, которые не предполагают длительного контакта», передает ТАСС.

Напомним, что 29 марта в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции был введен режим самоизоляции. В городе закрыли все магазины, за исключением продовольственных, театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, парки и прочие объекты.

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