Как распространяется коронавирус в вагоне метро

Ученые из Орегонского университета представили компьютерную модель, которая показывает, как коронавирус может распространяться в замкнутом помещении, даже если никто не кашляет.

Как показали предыдущие исследования, вирусные частицы активно разлетаются даже во время обычного разговора. Модель ученых наглядно продемонстрировала, как инфицированный человек во время разговора в метро потенциально распространит вирус, если не будет соблюдать дистанцию или использовать маску.

Даже если частицы вируса не разлетаются так далеко, как если бы кто-то чихнул или кашлял, они все равно могут распространяться дальше, чем можно было бы ожидать от простого дыхания, — пояснили специалисты.

Ношение маски во время движения в общественном транспорте может снизить риски, поэтому эксперты советуют носить защитные повязки даже после снятия ограничений.



Компьютерное моделирование сейчас актуально, так как многие страны и города медленно выходят из карантина. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала, что если 2 метра социальной дистанции не могут быть сохранены, лучше всего ограничить время общения с коллегами по работе 15 минутами.

Лондонское метро рекомендует пассажирам носить маску, мыть руки до и после всех поездок, использовать бесконтактные формы оплаты, носить дезинфицирующее средство для рук и поддерживать расстояние 2 метра между другими пассажирами, когда это возможно.

В Нью-Йорке, который пережил 90-процентное падение пассажиропотока на фоне пандемии, транспортное управление города призывает жителей Нью-Йорка остаться дома и носить маски, если они должны ездить на поездах и автобусах. Кроме того, весь общественный транспорт теперь не работает с 1 до 5 утра для дезинфекции и очистки.