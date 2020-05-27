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Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии

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© Twitter

© Twitter

Два российских самолета «небезопасно и непрофессионально» выполнили перехват американского разведчика над Средиземным морем, пожаловались военные США. Русские «зажали» P-8A Poseidon с двух сторон, исключив возможность маневрировать. Видео разместило на своем сайте командование ВМС Соединенных Штатов.

Но фотографии и ролик говорят об обратном — чтобы выполнять такие маневры, нужно быть профессионалом высочайшего класса. Именно это и показали российские пилоты.

Воздушный разведчик P-8A Poseidon, согласно данным авиасервисов, выполнял полет вблизи побережья Сирии. Русские Су-35 «гоняли» его примерно 64 минуты.

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Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии

Американцы пожаловались на «небезопасный и непрофессиональный перехват».

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