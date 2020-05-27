Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии

Два российских самолета «небезопасно и непрофессионально» выполнили перехват американского разведчика над Средиземным морем, пожаловались военные США. Русские «зажали» P-8A Poseidon с двух сторон, исключив возможность маневрировать. Видео разместило на своем сайте командование ВМС Соединенных Штатов.

Но фотографии и ролик говорят об обратном — чтобы выполнять такие маневры, нужно быть профессионалом высочайшего класса. Именно это и показали российские пилоты.



Воздушный разведчик P-8A Poseidon, согласно данным авиасервисов, выполнял полет вблизи побережья Сирии. Русские Су-35 «гоняли» его примерно 64 минуты.