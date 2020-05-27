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Пригожин назвал сроки мужского разговора со Шнуровым

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© Instagram

© Instagram

«Отдельный мужской разговор» между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым отложен до окончания карантинных мер по поводу пандемии. Об этом стало известно агентству URA.RU. При этом содержание будущей беседы остается тайной.

«В карантин бросаться вирусом — глупо», — заявил Пригожин, отметив, что пока даже не отправлял Шнурову никаких личных сообщений.

Не стал продюсер вдаваться в детали грядущего разговора.

«Пусть все подробности останутся лично между нами, мужчинами. Если, конечно, Сергея Шнурова можно назвать мужчиной», — цитирует его слова URA.RU.

Конфликт между деятелями культуры возник после того, как продюсер одобрил позицию танцора Сергея Глушко (Тарзана). Тот заявил, что государство должно поддержать артистов в кризис. Пригожин посетовал на то, что многие музыканты действительно оказались без средств к существованию в период пандемии.

Шнуров в ответ высмеял Пригожина и его супругу Валерию в стихотворной форме. Музыкант призвал «людей божьих» помочь несчастной семейной паре «кто чем может на еду».

На это Пригожин и пообещал Шнурову «отдельный мужской разговор».

Позже в Instagram продюсера появилось ответное стихотворение, которое сложно назвать изысканным. Пригожин сопроводил произведение пояснительным видео.

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