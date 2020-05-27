Классическую «собачницу» уволили в США за расизм
- 27 мая 2020, 00:10
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Увольнением закончился для американки Эми Купер инцидент в Центральном парке Нью-Йорка, где она выгуливала собаку. Случайный прохожий, кожа которого не отличалась белизной, попросил женщину взять питомца на поводок, согласно местным правилам. Однако «собачница» предпочла устроить скандал и позвонила в полицию, сообщив копам, что на нее напал «афроамериканец». Оппонент снял конфликт на видео, и ролик моментально взорвал интернет.
Любопытно, что второй стороной конфликта оказался мужчина, также носящий славную фамилию Купер. Но Кристиан не имеет никакого отношения к Эми. Он гулял в парке и слушал птиц. Увидев собаку без поводка, любитель природы попросил хозяйку выполнить требования, действующие на этой территории, Центрального парка и взять животное на поводок. Женщина отказалась. Тогда Кристиан начал снимать происходящее на камеру телефона.
Съемка взбесила Эми. Она выхватила свой телефон и пригрозила позвонить в полицию. Кристиан согласился, но попросил женщину не подходить к нему близко.
«Я скажу копам, что афроамериканец угрожает моей жизни», — выкрикнула Эми и выполнила свое обещание.
При этом хорошо слышно, что Кристиан поблагодарил Эми за то, что она все-таки взяла собаку на поводок.
Видеозапись в Сети разместила сестра Кристиана. Оно немедленно стало вирусным. Компания по управлению инвестициями Franklin Templeton, в которой до недавнего времени работала Эми Купер, заявила, что уволила свою сотрудницу после внутреннего разбирательства и просмотра видео.
«После нашего внутреннего разбора инцидента, произошедшего вчера в Ццентральном парке, мы приняли решение об увольнении упомянутого сотрудника. Решение вступило в силу немедленно. Мы не потерпим никакого расизма в компании», — цитирует NBC News заявление Franklin Templeton.
К тому моменту видео в Сети просмотрели уже более 29 миллионов раз. Кристиан Купер отметил, что его целью прежде всего была забота о природе. Если в правилах сказано, что собака должна быть на поводке, значит нужно их выполнять.
«Если среда обитания будет разрушена, мы не сможем пойти в парк, чтобы послушать птиц, чтобы насладиться природой», — сказал он.
Купер также сказал, что решил записать инцидент, поскольку не хотел «чувствовать себя запуганным». Но и о расизме Кристиан упомянул.
«Мы живем в эпоху Ахмауда Арбери, когда в чернокожих стреляют из-за предположений, которые белые делают о них, чернокожих. И я просто не собираюсь спокойно смотреть на это», — сказал Кристиан Купер.
Эми Купер позже заявила NBC New York, что ей стыдно за свое поведение. Она сказала, что ей угрожали, но она слишком резко отреагировала на инцидент.
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