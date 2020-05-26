Над устроившим массовое ДТП таксистом в Подмосковье учинили самосуд

Водителя такси, ставшего виновником массового ДТП в Московской области, догнали и избили.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла на Волоколамском шоссе в районе города Дедовска.

По данным телеканала, таксист проехал на красный свет светофора и в итоге протаранил красный седан, после чего зацепил еще один автомобиль, а на пешеходном переходе задел женщину и врезался еще как минимум в три машины.

В погоню за таксистом бросились четверо мужчин из второго автомобиля. Они догнали и избили виновника аварии до приезда сотрудников полиции.

По свидетельству очевидцев, водитель такси вел себя неадекватно, но от него не пахло алкоголем. При этом не пришел в себя даже после приезда полиции и очень удивился, узнав, что совершил несколько ДТП.