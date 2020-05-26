Над устроившим массовое ДТП таксистом в Подмосковье учинили самосуд
- 26 мая 2020, 18:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Водителя такси, ставшего виновником массового ДТП в Московской области, догнали и избили.
Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла на Волоколамском шоссе в районе города Дедовска.
По данным телеканала, таксист проехал на красный свет светофора и в итоге протаранил красный седан, после чего зацепил еще один автомобиль, а на пешеходном переходе задел женщину и врезался еще как минимум в три машины.
В погоню за таксистом бросились четверо мужчин из второго автомобиля. Они догнали и избили виновника аварии до приезда сотрудников полиции.
По свидетельству очевидцев, водитель такси вел себя неадекватно, но от него не пахло алкоголем. При этом не пришел в себя даже после приезда полиции и очень удивился, узнав, что совершил несколько ДТП.
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