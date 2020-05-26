«Чтобы люди жили лучше»: НАО и АО разработают общую программу развития

Власти Архангельской области Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный приступили к разработке программы совместного социально-экономического развития двух регионов. Об этом сообщил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский по итогам совещания с участием врио губернатора НАО Юрием Бездудным и вице-премьера Юрия Трутнева.

По словам Цыбульского, в программу войдут меры, которые позволят кардинально улучшить социально-экономическое положение АО и НАО. При этом, как отметил Бездудный, данная программа вовсе не предполагает обязательного объединения регионов в одно территориальное образование. Речь прежде всего идет о воплощении в жизнь совместных масштабных проектов, которые позволят диверсифицировать экономику и создать новые рабочие места.



Для нас, действительно, этот вопрос чрезвычайно важен, потому что экономика НАО чрезвычайно зависима от природопользования. И в этом смысле мы заинтересованы в том, чтобы ее диверсифицировать, — заявил Юрий Бездудный.

«Давайте исходить из простого понимания, что главное, чего мы должны добиться — это чтобы люди лучше жили», — обратил внимание вице-премьер Трутнев.



Ранее Цыбульский и Бездудный подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».

Комментируя меморандум, Цыбульский отметил, что документ не является запуском процесса слияния регионов, поскольку такие вопросы должны решаться лишь путем референдума.

«Мы подписали его для того, чтобы сегодня можно было совместно приходить в правительство, к руководству страны, и говорить о том, что мы видим экономический потенциал совместного развития наших регионов», — пояснил он.



Юрий Бездудный добавил, что пока нет задачи провести референдум в единый день голосования, 13 сентября, либо в какой-либо другой день.

Это не первоочередной вопрос для нас сегодня. Важнейшая задача — запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты, — приводит слова врио главы НАО ТАСС.

Напомним, что правительство Архангельской области уже исполняет ряд полномочий на территории НАО, но при этом по Конституции Ненецкий автономный округ является самостоятельным образованием.

Возможное объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа вызвало широкое общественное обсуждение: на специальный портал создаемновыйрегион.рф и по другим каналам связи поступило более 300 предложений, инициатив и мнений от жителей обоих субъектов.