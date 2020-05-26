Выходившим на балкон в Москве супругам аннулировали часть штрафов

Супругам из Москвы, утверждавшим, что они выходили только на балкон, аннулировали часть штрафов за нарушение карантина.

Однако не все штрафы признаны ошибочными, сообщили РИА Новости в Главном контрольном управлении столицы.

Ранее стало известно, что супружескую пару обязали выплатить штрафы на 40 тысяч за нарушение карантина после выхода на балкон.

Оказалось, проблема заключалась в том, что штрафы приходили после того, как кто-то из супругов выходил на балкон, а поскольку их дом находится на границе Москвы и области, с телефонов поступала информация о пересечении границы города.

«Все штрафы, связанные с техническими особенностями привязки мобильного устройства к разным вышкам сотовой связи, были аннулированы», — заявили в Главконтроле агентству. При этом в ходе проверки были установлены неоспоримые факты нарушения гражданами режима самоизоляции. Доказано, что они четыре раза покидали место проживания, и по этим конкретным случаям штрафы аннулированы не будут.

Ранее столичный адвокат Александр Савин рассказал, как избежать проблем с приложением «Социальный мониторинг», а также обжаловать необоснованный штраф за несоблюдение режима самоизоляции.