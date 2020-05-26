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Создан прибор, передающий вкус виртуальной еды

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Кадр из фильма «Матрица»

© Кадр из фильма «Матрица»

Ученые из Университета Мэйдзи разработали устройство, с помощью которого можно почувствовать вкус виртуальной еды. О своем изобретении они рассказали в онлайн-библиотеке ACM.

Суть устройства, которое получило название «синтезатор Норимаки», состоит в том, что оно воздействует на определенные зоны языка, создавая вкусовые ощущения.

Это происходит благодаря минимальному электрическому воздействию, которое раздражает вкусовые рецепторы. В основе технологии лежит электрофорез — миграция микроскопических частиц, активированных электрическим зарядом.

Прикладывая «синтезатор Норимаки» к языку, человек может ощутить один из пяти основных вкусов — кислый, сладкий, горький, соленый и умами.

Умами — это пятый вкусовой элемент, который сложно описать словами. Это нечто среднее между мясным или бульонным вкусом, но с особенным послевкусием, которое постепенно раскрывается индивидуально для каждого. Другими словами, умами — это очень важный компонент, усиливающий вкус блюда и делающий его приятным для восприятия рецепторами языка.

За каждый вкус отвечает один из цветных шариков у основания прибора. Когда напряжение в шариках меняется, некоторые вкусы могут усиливаться, тогда как другие полностью исчезают.

Если добавить к этому устройству еще и визуальную составляющую, например фотографию блюда, мозг будет усиливать ощущение того, что человек действительно ест этот продукт, — говорят разработчики.

Пока что единственным применением этого устройства ученые назвали терапию контроля веса. Например, когда человек страдает расстройством пищевого поведения и постоянно хочет есть какой-то определенный продукт.

Чтобы ограничить набор лишнего веса, он сможет использовать «синтезатор Норимаки».

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