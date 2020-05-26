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Запуск Crew Dragon с астронавтами могут отложить из-за шторма

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Долгожданный полет ракеты Falcon 9 компании SpaceX и капсулы Dragon с двумя астронавтами NASA, который должен состояться завтра, 27 мая, под большим вопросом.

В NASA поступили данные от синоптиков, которые прогнозируют в среду штормовую погоду, которая может задержать старт или вовсе перенести его. Напомним, что запуск должен состояться на мысе Канаверал (Флорида) в 23:32 по московскому времени.

Это будет первый пилотируемый запуск из Флориды за девять лет и первый для частной компании. Руководитель программы коммерческих экипажей NASA Кэти Людерс сказала, что все идет хорошо — по крайней мере, на земле:

Теперь единственное, что нам нужно сделать, это выяснить, как контролировать погоду. Мы продолжаем быть бдительными и осторожными. Синоптики оценивают шансы на приемлемый запуск погоды на уровне 40%. Но это не включает в себя условия по всему побережью США и Канады. Это не очень хорошие погодные условия для запуска ракеты.

Главная опасность такой погоды заключается в том, что, если астронавтам потребуется эвакуироваться, сильный ветер и волны могут им помешать. Система аварийной эвакуации Dragon может сработать, если это необходимо, на всем пути до орбиты.

Если это произойдет, капсуле понадобится относительно спокойный ветер и море, чтобы приземлиться. У SpaceX есть по меньшей мере два корабля, размещенных во Флориде, а у NASA будет два военных грузовых самолета, готовых взлететь к месту эвакуации.

Дополнительные самолеты будут размещены в Нью-Йорке и Англии, чтобы помочь с потенциальным спасением из воды. Ханс Кенигсманн, вице-президент SpaceX, сказал, что команда управления запуском будет включать глобальные погодные модели, чтобы определить, безопасно ли запускать капсулу.

Если боги погоды будут с нами, то старт произойдет по расписанию. Хорошая новость заключается в том, что тропический шторм, направлявшийся к мысу Канаверал, должен стихнуть через пару дней, и условия также улучшатся на восточном побережье в конце недели. Если SpaceX не запустится в среду, его следующая попытка будет в субботу, — заключил Ханс Кенигсманн.
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