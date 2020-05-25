После пожаров две российские больницы купили иностранные аппараты ИВЛ

Две российские больницы закупили иностранные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после майских пожаров, причиной которых, возможно, стало оборудование отечественного производства. Клиника Святого Георгия в Санкт-Петербурге предпочла китайскую технику, московская больница имени Спасокукоцкого — израильскую. Об этом говорят данные портала госзакупок.

Больница Святого Георгия после злополучного пожара уже ранее закупила 84 аппарата ИВЛ из Германии на сумму 27,7 миллиона рублей. Их поставят до нового года. Теперь стало известно, что подписан еще один контракт на сумму 98,3 миллиона рублей. На эти средства куплено 40 приборов SV300 Mindray в КНР. Срок поставки — также конец нынешнего года.

Столичная ГКБ имени Спасокукоцкого закупила 205 ручных аппаратов ИВЛ марки MEDEREN, сделанных в Израиле. Стоимость контракта — 780,5 тысячи рублей. Оборудование должны поставить в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

Пожары в обеих больницах произошли, предположительно, из-за аппаратов ИВЛ «Авента-М». В Москве 9 мая погибли два пациента. В Санкт-Петербурге жертвами возгорания 12 мая стали пять человек.

Росздравнадзор с 12 мая временно запретил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», выпущенных после 1 апреля 2020 года. Проверка продолжается до сих пор.