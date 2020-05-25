Британский премьер распорядился провести этап «Формулы-1» в Сильверстоуне

Благодаря вмешательству премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2020 году все-таки состоится этап «Формулы-1» в Сильверстоуне.

Как сообщает The Times, две гонки запланированы на 26 июля и 2 августа.

Были опасения, что этот этап не состоится, поскольку британские власти не намерены вносить ради спортсменов изменения в правило, согласно которому всем прибывающих в страну лицам предписан 14-дневный карантин.

Джонсону пришлось лично вмешаться в ситуацию, чтобы гарантировать проведение этапа в Сильверстоуне. Премьер-министр заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы Гран-при Великобритании состоялся 26 июля и 2 августа за закрытыми дверями, пишет издание.

Напомним, сезон «Формулы-1» еще не стартовал в этом году из-за пандемии коронавируса. Первая гонка намечена на 5 июля в Австрии.

Ранее не состоялись этапы «Формулы-1» в Монако и Австралии и были отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах и Испании.

«Ридус» также рассказывал о том, какие спортивные мероприятия были отменены из-за коронавируса.