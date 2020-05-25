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Рестораны в Москве могут открыть после предприятий сферы услуг

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© А.Жирнов

© А.Жирнов

Открытие ресторанов и кафе в Москве может произойти лишь после начала работы непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. В этих секторах занято большое количество людей и они важнее для экономики, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы понимаем, что, снимая ограничения с точки зрения режима самоизоляции, нужно открывать и сферу услуг, и общепит. Мы внимательно изучим этот вопрос вместе с Роспотребнадзором и решение примем. С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это все же стоит чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины», — сказал чиновник.

Всего в результате ограничительных мер сейчас практически не работает примерно 15% всех столичных предприятий. На них заняты около миллиона человек, отметил Ефимов.

«Если говорить в целом по занятым, по доле в экономике, на сегодняшний момент порядка 15% экономики практически не работает или работает в ограниченном режиме. По количеству людей это около миллиона человек, если брать непосредственно те сферы, которые закрыты», — сказал он.

По мнению Ефимова, оценить масштабы экономических потерь столичного бюджета реально можно будет лишь в июле. В Москве уже принято три пакета мер по поддержке бизнеса, и новых пока не ожидается. Прежде нужно понять, как действуют уже работающие программы. В ближайшем будущем их могут только скорректировать.

В Москве режим самоизоляции действует с 29 марта. В столице закрыты непродовольственные магазины, развлекательные заведения и общепит, предприятия сферы услуг и спортивные центры, а также парки и зоны отдыха.

В список организаций, которые могут продолжать работу до свертывания «режима повышенной готовности», входят магазины, продающие продукты, товары первой необходимости, корма для животных, медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также предприятия, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности.

С 12 мая мэр Москвы Сергей Собянин разрешил работу промышленных предприятий и объектов строительства. С 25 мая посетителей начали принимать 88 центров госуслуг «Мои документы».

Однако москвичи, судя по индексу самоизоляции, уже «забили» на «режим повышенной готовности» и массово вышли на улицы.

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