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Вице-премьер оценил убытки российского туризма в связи с пандемией

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Эпидемия коронавируса принесла серьезные убытки отечественному туризму, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, они составили 1,5 триллиона рублей, а под угрозой потерять работу оказались 2,5 миллиона человек, занятых в отрасли.

«Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученные доходы по оценке Ростуризма, достигли 1,5 триллиона рублей», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Он добавил, что остаться без работы рискуют в общей сложности более 7 млн человек, если считать со смежными отраслями.

Вице-премьер отметил, что туризм в России развивался в последние годы очень динамично и не просто конкурировал с мировыми туристическими продуктами, но даже выигрывал в этой конкуренции. В качестве примера он привел Красную поляну в Сочи, куда очень сложно попасть в сезон.

Ранее Чернышенко заявил, что 23 российских региона уже полностью готовы к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уже с 1 июня во многих регионах России возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией.

Он также призвал россиян не спешить с туристическими поездками за границу, поскольку эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом.

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