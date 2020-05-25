Стали известны подробности китайской миссии по покорению Марса

Китайские ученые рассказали, что они готовятся к запуску марсианской миссии уже в июле этого года. Если все пойдет по плану, то к Марсу отправится зонд с дистанционно управляемым роботом, который высадится на поверхность Красной планеты.

Пекин вложил миллиарды долларов в свою космическую программу, стремясь догнать своего конкурента Соединенные Штаты и утвердить свой статус крупнейшей мировой державы.

Миссия на Марс входит в число новых космических проектов, реализуемых Китаем, включая отправку китайских астронавтов на Луну и создание космической станции к 2022 году. Пекин планировал миссию на Марс в этом году, и недавно Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) подтвердила, что старт может состоятся уже в июле.

Напомним, что китайская миссия называется «Тяньвэнь», что в переводе означает «Вопросы к небесам». На логотипе миссии можно увидеть орбиты планет, которые образуют букву С, что указывает на название страны (China), слово cooperation (сотрудничество) и космическую скорость, необходимую для исследования других планет.

Китайская миссия выведет зонд на орбиту Марса и посадит роботизированный марсоход для исследования и анализа поверхности планеты. Потребуется несколько месяцев, чтобы покорить примерно 55 миллионов километров расстояния между Землей и Марсом, которое постоянно меняется из-за их планетарных орбит.



Китай уже осуществил аналогичную миссию на Луну, и в январе 2019 года высадил небольшой марсоход на темную сторону Луны, став первой страной, сделавшей это.

Масса зонда «Тяньвэнь-1» с топливом составит около 5 тонн. Зонд вместе с роботом будут запущены в космос на ракете «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. Двигатели новой ракеты-носителя, работающие на жидком кислороде и жидком водороде, были успешно испытаны в начале января 2020 года.

Орбитальный зонд оснащен камерой высокого разрешения, сопоставимой с камерой HiRISE на борту зонда American Mars Reconnaissance Orbiter, поэтому наблюдения за планетой будут вестись как положено, отмечают китайские астрономы.

С помощью зонда и установленного на него спектрометра и магнитометра можно будет наблюдать за поверхностью планеты. Также с помощью зонда будет поддерживаться связь между роботизированной станцией и Землей.

А для проведения экспериментов на поверхности планеты пригодится 240-килограммовый ровер, который почти в два раза больше лунохода Yutu, который Китай отправил на обратную сторону Луны в том году.

На борту китайского марсохода есть радар, прибор для спектроскопии и приборы для изучения климата и магнитной среды, а также камеры высокого разрешения. Пока что название марсохода все еще держится в тайне.