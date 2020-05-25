Япония выходит из карантина: как удалось сдержать эпидемию

Япония заявила о том, что готова снимать чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса, постепенно восстанавливая прежний уклад жизни.

По сравнению с сильно пострадавшими Европой, Соединенными Штатами, Россией и Бразилией, Япония неплохо справлялась во время пандемии. На сегодняшний день в стране зафиксирован 16 581 случай заболевания и 830 смертей.

Тем не менее, когда эпидемия могла выйти из-под контроля, премьер-министр Синдзо Абэ объявил 7 апреля чрезвычайное положение в Токио и шести других регионах, а затем распространил его на всю страну.

Предприятия и школы были вынуждены закрыться, а людей попросили остаться дома, но карантин в Японии был гораздо мягче, чем в других странах, и не было никакого наказания для тех, кто нарушал правила.

Горожане в основном прислушались к приказам, и большая часть переполненных улиц Токио затихла, а число новых инфекций упало с пика (около 700 в день) до всего лишь нескольких десятков по всей стране.

Было признано, что чрезвычайное положение не было необходимым для всех префектур, и декларация об отмене чрезвычайного положения была одобрена, — сказал Ясутоси Нисимура, министр, отвечающий за реагирование на вирус.

Высокий уровень гигиены и общего здоровья, снятие обуви в помещениях, широко распространенные маски, поклоны в качестве приветствия, а не рукопожатия или поцелуи: все это было выдвинуто в качестве возможных причин того, почему Япония так незначительно пострадала из-за коронавируса.

Однако многие эксперты отмечают, что, в отличие от других стран, в Японии тестирование было на низком уровне. Всего было проведено около 270 тысяч тестов, что является самым низким показателем на душу населения.

Японские власти настаивают, что массовое тестирование никогда не было их стратегией. Тем не менее тестирование было усилено в последние недели, поскольку власти предупредили о возможной следующей волне вируса, которая может сокрушить их предыдущую стратегию.