Болота дельты Миссисипи в ближайшие годы уйдут под воду

Учитывая современные темпы глобального повышения уровня моря, оставшиеся болота в дельте Миссисипи, скорее всего, утонут, согласно новому исследованию Университета Тулейна.

Потеря 5000 квадратных км болот в прибрежной Луизиане за прошедшее столетие была очевидна, но предсказать судьбу оставшихся 15 000 квадратных км болотистой местности гораздо сложнее.

Чтобы понять, что произойдет с дельтой, ученые проанализировали сотни кернов отложений, собранных с начала 1990-х годов. Они изучили, как болота реагировали на различные темпы повышения уровня моря в течение последних 8500 лет.

Предыдущие исследования показали, что болота могут идти в ногу со скоростью подъема уровня моря до 10 мм/год, но эти исследования были основаны на наблюдениях за очень короткими временными промежутками — как правило, несколько десятилетий или меньше, — сказал Торбьерн Тернквист, ведущий автор исследования.

Ученые в своем новом исследовании решили проанализировать реакцию болот более 7000 лет назад, когда глобальные темпы повышения уровня моря были очень быстрыми. То есть глобальная температура менялась примерно так же, как ожидается в этом столетии.

Исследователи обнаружили, что в дельте Миссисипи большинство болот тонет, когда скорость подъема уровня моря превышает примерно 3 мм/год. Когда скорость течения превышает 7,5 мм/год, утопление происходит примерно через полвека.

Самое страшное заключается в том, что нынешние темпы глобального повышения уровня моря из-за изменения климата уже превысили начальный переломный момент для затопления болот. При нынешнем положении дел скорость подъема уровня моря будет продолжать увеличиваться, и в будущем болота исчезнут еще быстрее, — пояснили ученые.

Хотя эти выводы указывают на то, что потеря оставшихся болот в прибрежной Луизиане, вероятно, неизбежна, все еще существуют значимые действия, которые можно предпринять, чтобы предотвратить наихудшие возможные результаты.

Самый важный из них, по словам ученых, заключается в резком сокращении выбросов парниковых газов.

Напомним, что болота — это важный элемент экосистемы. В первую очередь там живут многие птицы, животные и насекомые. В болотах накапливается влага, которая поддерживает уровень воды в озерах и реках, тем самым помогая уменьшить засуху в местности, где они находятся.