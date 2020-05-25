Как не допустить второго и последующего инсультов

Выжившие после инсульта, которые не смогли наладить режим сна и часто страдают бессонницей, с большей вероятностью перенесут еще один инсульт или серьезное сердечно-сосудистое заболевание, считают американские ученые.

Исследование показало, что наличие множественных нарушений сна, таких как нарушение дыхания во сне, экстремально длительная или короткая продолжительность сна, бессонница и синдром беспокойных ног значительно увеличивают риск нового инсульта или инфаркта миокарда в течение 2 лет после первого.

Это, по мнению исследователей, говорит о том, что оценка и улучшение режима сна у выживших после инсульта может улучшить их прогнозы на здоровье в дальнейшем.

Мы знаем, что люди, перенесшие инсульт, часто испытывают нарушения сна. Иногда с этой проблемой невозможно справиться без медикаментозного вмешательства. Лечащие врачи должны внимательно относиться к такому аспекту на повторных приемах, — отмечают специалисты.

В исследовании были проанализированы медицинские карты 438 человек в возрасте от 21 до 86 лет (средний возраст — 65 лет), которые были госпитализированы после острого ишемического инсульта или транзиторной ишемической атаки («мини-инсульт», вызванный кратковременной блокировкой кровоснабжения головного мозга).

Наличие и тяжесть нарушений сна, таких как бессонница, синдром беспокойных ног и продолжительность сна, а также дневные симптомы, такие как сонливость, регистрировались у каждого человека через 1, 3, 12 и 24 месяца после инсульта.

Нарушение дыхания во сне оценивали в течение первых суток после ишемического инсульта или транзиторной ишемической атаки с помощью респирографии. Появление новых сердечно-цереброваскулярных болезней также было зафиксировано в течение 2 лет наблюдения.

Исследовательская группа сообщает, что чуть более трети пациентов сообщили о симптомах бессонницы, около 8% пожаловались на синдром беспокойных ног, 26% страдают тяжелым нарушением дыхания во сне и около 15% сообщают об экстремальной продолжительности сна с тенденцией к более длительному сну после инсульта.

Используя информацию, связанную со сном, которую мы собирали в течение первых 3 месяцев после инсульта, мы рассчитали „индекс нагрузки на сон“ для каждого человека, который отражал наличие и тяжесть нарушений сна и бодрствования. Затем мы оценили, можно ли использовать индекс нагрузки на сон для прогнозирования того, кто будет иметь еще одно сердечно-цереброваскулярное заболевание в течение 2 лет, когда они находились под нашим наблюдением после инсульта, — рассказывают авторы работы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выжившие после инсульта хотя бы с одним из перечисленных нарушений сна имеют более высокий балл индекса нагрузки на сон, чем пациенты без проблем со сном.

Это говорит о том, что нарушения сна могут спровоцировать второй и последующий инсульты.