найти ×
   
  • USD
    71.88
  • EUR
    78.44
СохранитьСохранено0
×

-20782

Из горящей больницы в Приморье эвакуировали 74 человека

Small a73d41983d
© МО РФ

© МО РФ

Крыша приемного отделения загорелась в городской больнице города Партизанска в Приморье в ночь на 25 мая. По данным МЧС, из трехэтажного здания эвакуировали 74 человека, пострадавших нет.

Площадь пожара, по последней информации, достигла 300 квадратных метров. Ему присвоен второй ранг сложности. Причины возгорания выясняются.

Спасатели уточнили, что среди 74 эвакуированных — 18 сотрудников больницы. При этом пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинском учреждении не было.

Недавно несколько пожаров в российских больницах произошло из-за инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Туристов в Индии заставили 500 раз извиниться за нарушение карантина
4025067читать позжечитаю позже
История
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении
13015826читать позжечитаю позже

главное


Культура
Литература
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии

Они напомнят о том, что и перед лицом катастрофы важно оставаться человеком.

10143086читать позжечитаю позже

Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине26 марта

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

35029567читать позжечитаю позже