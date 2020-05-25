Из горящей больницы в Приморье эвакуировали 74 человека

Крыша приемного отделения загорелась в городской больнице города Партизанска в Приморье в ночь на 25 мая. По данным МЧС, из трехэтажного здания эвакуировали 74 человека, пострадавших нет.

Площадь пожара, по последней информации, достигла 300 квадратных метров. Ему присвоен второй ранг сложности. Причины возгорания выясняются.

Спасатели уточнили, что среди 74 эвакуированных — 18 сотрудников больницы. При этом пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинском учреждении не было.

Недавно несколько пожаров в российских больницах произошло из-за инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких.