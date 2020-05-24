Роскомнадзор сообщил о появлении черного рынка пропусков на фоне пандемии

На фоне эпидемии коронавируса в России появился черный рынок пропусков.

На данный момент Роскомнадзор уже ограничил доступ более чем к 20 страницам в интернете, в которых содержатся недостоверные сведения об изготовлении цифровых разрешений.

Как рассказали газете «Известия» в ведомстве, все решения были приняты в соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» на основании требований Генпрокуратуры РФ. Также в Роскомнадзоре руководствовались ст. 15.3, прописывающей порядок ограничения доступа к данным, распространяемым с нарушением закона.

В свою очередь в Госдуме считают изготовление поддельных разрешений на передвижение опаснее обычного мошенничества, поскольку подобные действия влекут за собой угрозу здоровью граждан, пишет издание.

Ранее «Ридус» сообщал о том, что ВТБ, Сбербанк и Росбанк обнаружили попытки обмана своих клиентов кибермошенниками, которые обзванивали потенциальных жертв с предложением «помочь» оформить цифровые пропуска, и в ходе разговора пытались узнать их персональные данные.

Также стало известно, что кибермошенники заняты созданием клонов государственных сайтов, с помощью которых россияне получают электронные пропуска самостоятельно. На фейковых ресурсах гражданам предлагают указать паспортные данные для оформления документов, а также реквизиты банковских карт, чтобы оплатить «услуги».

