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Организаторам ночной вечеринки в Новосибирске выписали штрафы

Small a73d41983d
© vk.com

© vk.com

Правоохранительные органы выяснили, кто являлся организатором резонансной вечеринки в центре Новосибирска. Нарушителей запрета на проведение массовые мероприятий привлекли к административной ответственности, теперь им придется залптить штрафы. Их фамилии, а также размеры выплат в полиции не уточнили.

«Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники данного мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях („Нарушение тишины и покоя граждан“) и статье 20.6.1 КоАП РФ („Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“). Это — наказание в виде штрафа», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы главного управления МВД по Новосибирской области.

По статье «Нарушение тишины и покоя граждан» предусмотрен штраф в размере до трех тысяч. рублей для физических лиц, до пяти тысяч — для должностных лиц и до десяти — для юридических лиц. Наказание за невыполнение «правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» суровее — штраф до 30 тысяч рублей для физических лиц, до 50 тысяч — для должностных лиц, до 300 тысяч — для юридических.

Видеозапись танцующих и веселящихся молодых новосибирцев облетела социальные сети накануне ночью. Массовое шоу организовали на площади Ленина. Десятки людей под громкую музыку даже забирались на автомобили. На поиск зачинщиков ушло меньше суток.

Вечеринки на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг» также заинтересовали Следственный комитет России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил)», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления ведомства.

СК даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции. Население предупредили о возможных последствиях таких вечеринок.

Сейчас в Новосибирской области зафиксировано 2124 случая инфицирования коронавирусом. От COVID-19 погибли 29 пациентов. С начала апреля был введен режим самоизоляции. Населению запрещалось выходить на улицу, за исключением походов за продуктами и лекарствами, выгула собак и путешествия на работу. С 11 мая местные власти открыли парки и скверы, разрешили прогулки и занятия спортом. При этом запрещено собираться более чем двум людям вместе.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, количество регистрируемых в сутки смертей из-за коронавируса в России еще некоторое время будет расти.

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Президент Австрии попался на нарушении правил в период пандемии

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Австрийская полиция обнаружила президента своей страны в компании жены и друзей в венском кафе после 23:00 по местному времени. Столь поздние посиделки являются нарушением действующего в Вене режима ограничения в период пандемии. Об этом сообщило издание Kurier.

Нужно отдать должное Александру Ван дер Беллену. Президент не стал отмалчиваться и извинился за нарушение в Twitter.

«Я впервые выбрался поесть с двумя друзьями и моей женой с тех пор, как начал действовать карантин. Мы заболтались и, к сожалению, забыли про время. Мне очень жаль. Это было ошибкой», — написал он.

Президент добавил, что если хозяин заведения в результате инцидента понесет какие-либо убытки, «отвечать за это» будет глава государства.

По данным СМИ, компания президента сидела на веранде популярного итальянского заведения Sole. Было уже за полночь, когда вечеринку с напитками прервала полиция. Нарушившие на полтора часа положенное время гости были дружелюбны во время установления личности.

«Федеральный президент постоянно гостит у меня, равно как и многие артисты. Он ужинал рыбой. Я не нарушил закон — ровно в 23:00 мы подали напитки и закрылись. После этого президент беседовал с супругой снаружи на крытой веранде. Поначалу и я был вместе с ними», — заявил директор ресторана.

Ресторатор формально прав, поскольку венские предприятия общественного питания с 15 мая должны закрывать кухню и бар в 23:00, но не обязаны выгонять гостей с веранд. Властям австрийской столицы предстоит решить вопрос о штрафе в 30 тысяч евро, которым могут обложить Sole из-за президента Австрии.

Тем временем в Новосибирске выписали штрафы организаторам массовой вечеринки в центре города.

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