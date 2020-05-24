Организаторам ночной вечеринки в Новосибирске выписали штрафы

Правоохранительные органы выяснили, кто являлся организатором резонансной вечеринки в центре Новосибирска. Нарушителей запрета на проведение массовые мероприятий привлекли к административной ответственности, теперь им придется залптить штрафы. Их фамилии, а также размеры выплат в полиции не уточнили.

«Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники данного мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях („Нарушение тишины и покоя граждан“) и статье 20.6.1 КоАП РФ („Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“). Это — наказание в виде штрафа», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы главного управления МВД по Новосибирской области.

По статье «Нарушение тишины и покоя граждан» предусмотрен штраф в размере до трех тысяч. рублей для физических лиц, до пяти тысяч — для должностных лиц и до десяти — для юридических лиц. Наказание за невыполнение «правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» суровее — штраф до 30 тысяч рублей для физических лиц, до 50 тысяч — для должностных лиц, до 300 тысяч — для юридических.

Видеозапись танцующих и веселящихся молодых новосибирцев облетела социальные сети накануне ночью. Массовое шоу организовали на площади Ленина. Десятки людей под громкую музыку даже забирались на автомобили. На поиск зачинщиков ушло меньше суток.

Вечеринки на площади Ленина в Центральном районе Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг» также заинтересовали Следственный комитет России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



«Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил)», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления ведомства.

СК даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции. Население предупредили о возможных последствиях таких вечеринок.

Сейчас в Новосибирской области зафиксировано 2124 случая инфицирования коронавирусом. От COVID-19 погибли 29 пациентов. С начала апреля был введен режим самоизоляции. Населению запрещалось выходить на улицу, за исключением походов за продуктами и лекарствами, выгула собак и путешествия на работу. С 11 мая местные власти открыли парки и скверы, разрешили прогулки и занятия спортом. При этом запрещено собираться более чем двум людям вместе.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, количество регистрируемых в сутки смертей из-за коронавируса в России еще некоторое время будет расти.