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На западе Москвы задержали голого мужчину, облившего прохожего краской

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Сотрудники Росгвардии задержали в столичном районе Кунцево обнаженного мужчину, пристававшего к прохожим.

Его передали в полицию.

В Центральном округе Росгвардии рассказали «Интерфаксу», что голый мужчина облил прохожего краской, а затем забрался в цистерну с водой.

Задержанным оказался 31-летний москвич. Больше о нем пока ничего не сообщается, однако осведомленный источник сообщил агентству, что мужчина, по предварительным данным, находится в неадекватном состоянии и будет осмотрен психиатром.


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Президент Австрии попался на нарушении правил в период пандемии

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© Twitter

© Twitter

Австрийская полиция обнаружила президента своей страны в компании жены и друзей в венском кафе после 23:00 по местному времени. Столь поздние посиделки являются нарушением действующего в Вене режима ограничения в период пандемии. Об этом сообщило издание Kurier.

Нужно отдать должное Александру Ван дер Беллену. Президент не стал отмалчиваться и извинился за нарушение в Twitter.

«Я впервые выбрался поесть с двумя друзьями и моей женой с тех пор, как начал действовать карантин. Мы заболтались и, к сожалению, забыли про время. Мне очень жаль. Это было ошибкой», — написал он.

Президент добавил, что если хозяин заведения в результате инцидента понесет какие-либо убытки, «отвечать за это» будет глава государства.

По данным СМИ, компания президента сидела на веранде популярного итальянского заведения Sole. Было уже за полночь, когда вечеринку с напитками прервала полиция. Нарушившие на полтора часа положенное время гости были дружелюбны во время установления личности.

«Федеральный президент постоянно гостит у меня, равно как и многие артисты. Он ужинал рыбой. Я не нарушил закон — ровно в 23:00 мы подали напитки и закрылись. После этого президент беседовал с супругой снаружи на крытой веранде. Поначалу и я был вместе с ними», — заявил директор ресторана.

Ресторатор формально прав, поскольку венские предприятия общественного питания с 15 мая должны закрывать кухню и бар в 23:00, но не обязаны выгонять гостей с веранд. Властям австрийской столицы предстоит решить вопрос о штрафе в 30 тысяч евро, которым могут обложить Sole из-за президента Австрии.

Тем временем в Новосибирске выписали штрафы организаторам массовой вечеринки в центре города.

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