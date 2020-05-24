Минздрав назвал сроки выплат медикам, заразившимся коронавирусом

Не более четырех суток должно уходить на расследование страховых случаев и единовременную выплату медикам, которые заразились коронавирусом на работе, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве уточнили, что такие выплаты уже производятся.

«Работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с привлечением специалистов Федеральной страховой службы (ФСС)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. По результатам расследования готовятся документы на основании направленной в ФСС справки, а затем осуществляется выплата. Вся эта процедура не должна превышать четырех суток.

Страховые выплаты будут производиться согласно утвержденному правительством временному положению. При развитии обострений определенных болезней на фоне заражения коронавирусом медработнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тысяч рублей. При этом страховые выплаты будут существенно выше, если болезнь приведет к инвалидности или смерти.

Как отмечает ФАН, в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием врачам выплатят единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей.

Напомним, в ходе совещания с главами регионов по вопросу выплат медработникам в условиях пандемии коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что не все медики получили дополнительные деньги. В связи с этим глава государства раскритиковал работу кабмина за недостаточно понятно сформулированные принципы.



Также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил первое в стране уголовное дело о невыплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Дело о невыплате медикам компенсаций за борьбу с COVID-19 возбудили на Кубани после жалобы сотрудников скорой помощи.