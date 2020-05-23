Депутат Верховной рады найден мертвым в своем офисе в Киеве
- 23 мая 2020, 20:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Член депутатской группы «Доверие» Валерий Давиденко найден мертвым в Киеве, сообщил в Facebook член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Он написал, что в офисе Давиденко было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.
Как сообщает strana.ua, около тела нашли пистолет.
Гибель Давиденко подтвердил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. «Было найдено тело депутата с огнестрельным ранением в голову», — сказал он «Интерфаксу».
«Предварительная версия — самоубийство», — сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
На сайте Верховной рады сообщается, что Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года. Он был избран в парламент по 208 округу в Черниговской области, являлся членом комитета по вопросам экономического развития.
Войти через социальные сети: