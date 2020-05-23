Захватчик московского банка признался, что был ранее судим за угон и грабеж

Во время дачи показаний мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, заявил, что был ранее судим за угон и грабеж.

Он также рассказал, что работал в столице грузчиком, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«С его слов, он был дважды судим — за угон и грабеж», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемый оказался уроженцем Нижневартовска. Также стало известно, что в сумке, с которой он пришел в банк, были обнаружены деньги.

По информации издания «Подъём», захвативший банк Алексей Барышников разыскивается судебными приставами с 2017 года. На данный момент сумма его долга составляет 1 860 241 рубль, из которых 1,5 млн рублей он должен по кредиту, взятому в Сочи, где проживал какое-то время.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, угрожавшего взорвать отделение «Альфа банка» в центре Москвы на Земляном валу. Взрывное устройство оказалось муляжом.

По предварительной версии, одной из причин, заставившей мужчину пойти на преступление, стали его долги по кредитам.

Позже в Сети появилась видеозапись, на которой он рассуждает о жизни, смерти и Ольге Бузовой. Эти кадры снял посетитель банка, оказавшийся в итоге заложником.