Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который дает избирателям возможность голосования по почте и через интернет.

Практика дистанционного голосования будет применяться при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдумов и в прочих предусмотренных Центризбиркомом случаях, указано в документе. Кроме того, закон предусматривает сбор подписей в поддержку выдвижения того или иного кандидата через портал «Госуслуги».

При этом, как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, закон не станут применять в отношении голосования по конституционным поправкам.

По мнению председателя Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, дистанционное голосование сделает существующие в РФ политическую систему более легитимной. Повысится явка, а значит, возрастет легитимность электоральных процессов, уверен эксперт.

Не все люди в силу тех или иных обстоятельств могут прийти на участок и выразить свою позицию. Кому-то просто не позволяет здоровье. Поэтому закон о дистанционном голосовании, на мой взгляд, очень правильный, поскольку он позволит осуществить свое избирательное право каждому гражданину России. Кроме того, в некоторых случаях дистанционное голосование — это еще вопрос безопасности. Согласно предварительным данным, голосовать удаленно мы сможем уже на грядущих в сентябре выборах. Однако пока, к сожалению, неизвестно, какая этой осенью сложится ситуация с распространением коронавирусной инфекции, — заявил Кирьянов.

Практика дистанционного голосования, которая внедряется сейчас в России, давно стала мировым трендом. На сегодняшний день она активно применяется в странах Евросоюза.

"В Эстонии электронная система воспринимается как живая, однако и не без проблем. Избиратель должен быть уверен, что его голос дойдёт до общего подсчета. Все равно возникают по этому поводу вопросы. Должна сохранятся анонимность — это приоритет. Анонимность вступает в конфликт с контролем. Как это процесс проверять? Подготовка заранее необходима», — рассказал ранее журналист и политолог из Эстонии Николай Мейнерт.

