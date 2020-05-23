Туризм может стать флагманом экономики нового северного региона

Архангельская область и Ненецкий автономный округ с их уникальной природой и культурой обладают колоссальным потенциалом для развития туризма. К такому выводу пришли участники круглого стола о перспективах развития туриндустрии после объединения этих двух субъектов в один из крупнейших арктических регионов России.

По мнению экспертов, туристическая отрасль может стать одним из флагманов экономики нового субъекта наряду с лесной промышленностью, добычей полезных ископаемых и судостроением.

«В наших краях есть удивительно красивые деревни, которые очень интересны туристам. И не только российским. Главная же проблема — дорожная и придорожная инфраструктура. Решить ее может продвижение нового региона в качестве туристического бренда, а также инвестиции в инфраструктуру», — считает директор по развитию ООО «Голубино» Анна Клепиковская.

На данном этапе необходимо «систематизировать информацию о туристическом потенциале двух регионов» и «создать общую стратегию развития индустрии», добавила Клепиковская. Главными направлениями, по ее словам, могут стать экспедиционный туризм и автомобильный туризм, который в последнее время набирает в Россию все большую популярность.

«Приоритет — внутренний туризм, всё, что касается путешествий российского туриста по своей стране, — прокомментировала в свою очередь уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ольга Горелова. — Сохранился также въездной туризм. К нам у иностранцев интерес немалый. И наша задача — привлечь их к нам. С этой точки зрения создание нового региона дает нам и перспективы, и преимущества».



На первом этапе необходимо создать нечто вроде проектного офиса, на базе которого будет разработана четкая программа развития отрасли, уверена политконсультант Алена Август.

Русский Север — это много неисследованных территорий. Сначала нужно понять, что интересного есть в Ненецком округе, что есть в Архангельской области, а главное — как обеспечить транспортную доступность и построить необходимую инфраструктуру. Поэтому проектный офис, на мой взгляд, просто необходим. Подобная структура должна объединить представителей туристических ассоциаций, креативной индустрии, министерства образования и министерства культуры, поскольку событийный туризм — очень популярное сейчас направление. Это поможет структурировать все имеющиеся возможности и создать четкую программу развития, которая привлечет инвесторов, — сказала Август.

Как ранее писал «Ридус», временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум об объединении своих регионов и образовании нового субъекта Федерации.

Напомним, что правительство Архангельской области уже исполняет ряд полномочий на территории НАО, но при этом по Конституции Ненецкий автономный округ является самостоятельным образованием.

Возможное объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа вызвало широкое общественное обсуждение: на специальный портал создаемновыйрегион.рф и по другим каналам связи поступило более 300 предложений, инициатив и мнений от жителей обоих субъектов.