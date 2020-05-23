«Единая Россия» выступила за референдум по слиянию Ненецкого округа и АО

«Единая Россия» выступила за референдум по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. В партии считают, что это единственный законный способ создания нового региона РФ.

«В деле образования нового субъекта Федерации надо поставить точку раз и навсегда. Единственным демократическим и законным путем решения многолетнего вопроса является референдум», — отмечают единороссы.



Как ранее писал «Ридус», временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум об объединении своих регионов и образовании нового субъекта Федерации.

Напомним, что правительство Архангельской области уже исполняет ряд полномочий на территории НАО, но при этом по Конституции Ненецкий автономный округ является самостоятельным образованием.

Возможное объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа вызвало широкое общественное обсуждение: на специальный портал создаемновыйрегион.рф и по другим каналам связи поступило более 300 предложений, инициатив и мнений от жителей обоих субъектов.