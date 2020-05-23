CDC говорит, что нужно тестировать всех новорожденных на COVID

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали сообщение, что все дети, родившиеся у женщин с подтвержденным или подозреваемым COVID-19, должны быть протестированы. Также эксперты советуют брать тесты у детей, родившихся в регионах с высокой заболеваемостью.

CDC рекомендует проверять младенцев через 24 часа после рождения, и если тест отрицательный, они должны быть повторно проверены на следующий день.

В регионах, где имеется ограниченная доступность тестирования, новорожденным следует уделять приоритетное внимание. Врачи должны предполагать, что младенцы могут быть инфицированы, поэтому следует держать их изолированными от других новорожденных и от своих матерей, чтобы уменьшить риск передачи COVID-19.

Если у матери отрицательный тест на COVID-19, она может воссоединиться со своим ребенком. Агентство говорит, что младенцы могут быть в более высоком риске для тяжелого течения COVID-19, чем дети старшего возраста, и что дети, скорее всего, подвергаются воздействию нового коронавируса через дыхательные капли от своей матери.

Хотя было несколько сообщений о том, что новорожденные могут подвергаться воздействию вируса внутриутробно или во время родов, это не было подтверждено исследованиями.