CDC говорит, что нужно тестировать всех новорожденных на COVID
- 23 мая 2020, 12:44
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали сообщение, что все дети, родившиеся у женщин с подтвержденным или подозреваемым COVID-19, должны быть протестированы. Также эксперты советуют брать тесты у детей, родившихся в регионах с высокой заболеваемостью.
CDC рекомендует проверять младенцев через 24 часа после рождения, и если тест отрицательный, они должны быть повторно проверены на следующий день.
В регионах, где имеется ограниченная доступность тестирования, новорожденным следует уделять приоритетное внимание. Врачи должны предполагать, что младенцы могут быть инфицированы, поэтому следует держать их изолированными от других новорожденных и от своих матерей, чтобы уменьшить риск передачи COVID-19.
Если у матери отрицательный тест на COVID-19, она может воссоединиться со своим ребенком. Агентство говорит, что младенцы могут быть в более высоком риске для тяжелого течения COVID-19, чем дети старшего возраста, и что дети, скорее всего, подвергаются воздействию нового коронавируса через дыхательные капли от своей матери.
Хотя было несколько сообщений о том, что новорожденные могут подвергаться воздействию вируса внутриутробно или во время родов, это не было подтверждено исследованиями.
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