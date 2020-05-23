Как Испания выходит из строжайшего карантина

Мадрид и Барселона, недавно ослабившие свои карантинные меры, смогут вновь открыть музеи, отели и бары с понедельника, 25 мая. В остальных городах Испании ослабление режима самоизоляции произошло около двух недель назад.

Сейчас многие регионы страны, которые уже начали снимать ограничения, готовятся к следующему шагу — вновь открыть пляжи, бассейны и кинотеатры.

Эти повторные открытия по-прежнему сопровождаются жесткими ограничениями на количество клиентов, поясняют местные власти.

Испания — одна из самых пострадавших стран в мире, где, по данным Министерства здравоохранения, погибло 28 628 человек, однако она выходит из карантина в числе одних из первых стран.

Открытие Мадрида и Барселоны — наиболее населенных городов страны, было отложено, поскольку именно эти два района больше всего пострадали от пандемии. Эти два региона, а также значительная часть Кастилии-Леона (к северу от Мадрида) перейдут к четырехэтапной программе выхода из самоизоляции.

Музеи смогут вновь открыться, но только при условии, что одновременно в залах смогут находиться лишь 30 процентов от числа постоянных посетителей, в то время как отели должны будут держать общие зоны — бассейны, тренажерные залы, залы отдыха — закрытыми, чтобы уменьшить риск заражения.

Несмотря на то, что Испания продлила до 6 июня чрезвычайное положение, которое существенно ограничивает свободу передвижения для борьбы с эпидемией, страна выходит из карантина, заявляет премьер-министр Педро Санчес.

Впереди еще долгий путь, и мы должны поддерживать социальную дисциплину, — говорит пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро.

Управление страной во время пандемии кризисом вызвало шквал критики со стороны правых партий, которые осудили Санчеса за «жестокое заключение» и несколько сотен протестующих вышли на улицы с требованием свободы и отставки премьер-министра Педро Санчеса.