Двоих лжеполицейских-наркокурьеров задержали в Подмосковье с поличным
- 22 мая 2020, 21:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На трассе М-4 «Дон» в машине у двух лжеполицейских были обнаружены свертки с наркотиками.
Как рассказали РЕН ТВ в МВД РФ, задержанные, предъявившие удостоверения сотрудников полиции, в правоохранительных органах не работают.
При задержании у них были изъяты находившиеся в багажнике 25 свертков с 6 килограммами героина, сообщает телеканал.
У задержанных также изъяли служебные удостоверения старшего лейтенанта и майора транспортной полиции Южного федерального округа, уточнили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Московской области.
Как сообщили в пресс-службе РИА Новости, задержанные оказались бывшими сотрудниками полиции. Их документы просрочены, в МВД они больше не работают.
Ранее «Ридус» писал о том, что сотрудники полиции из Набережных Челнов задержали судью мирового участка Ново-Савиновского района Казани и сотрудника одного из силовых ведомств республики с 80 свертками наркотических веществ.
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