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Двоих лжеполицейских-наркокурьеров задержали в Подмосковье с поличным

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© Baza

© Baza

На трассе М-4 «Дон» в машине у двух лжеполицейских были обнаружены свертки с наркотиками.

Как рассказали РЕН ТВ в МВД РФ, задержанные, предъявившие удостоверения сотрудников полиции, в правоохранительных органах не работают.

При задержании у них были изъяты находившиеся в багажнике 25 свертков с 6 килограммами героина, сообщает телеканал.

У задержанных также изъяли служебные удостоверения старшего лейтенанта и майора транспортной полиции Южного федерального округа, уточнили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Московской области.

Как сообщили в пресс-службе РИА Новости, задержанные оказались бывшими сотрудниками полиции. Их документы просрочены, в МВД они больше не работают.

Ранее «Ридус» писал о том, что сотрудники полиции из Набережных Челнов задержали судью мирового участка Ново-Савиновского района Казани и сотрудника одного из силовых ведомств республики с 80 свертками наркотических веществ.

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