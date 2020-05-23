Названа лучшая диета для поднятия иммунитета во время пандемии

Команда международных экспертов по здоровому питанию недавно выпустили руководство по питанию для медиков, которые постоянно работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

М едицинские работники и персонал в других отраслях промышленности, которые даже во время пандемии вынуждены работать и рисковать здоровьем, должны соблюдать особую диету. Этот рацион питания сможет поднять иммунитет, что особенно важно во время эпидемии вирусных заболевания, — пишут специалисты.

Иммунная система нуждается в многочисленных питательных веществах, таких как витамины и минералы, а также некоторые биологически активные соединения, такие как омега-3 жирные кислоты, полифенолы, и пробиотики. Низкое потребление этих питательных веществ и биологически активных соединений может увеличить риск инфицирования человека.



Поскольку медики подвержены высокому риску инфицирования COVID-19, они могут нуждаться в большем количестве определенных питательных веществ по сравнению с обычными рекомендациями. Также, учитывая, что эти люди нуждаются в ношении средств индивидуальной защиты, работают длительными сменами, и испытывают недостаток сна, адекватное питание является еще более важным.

Витамины

Ключевыми питательными веществами для укрепления иммунной функции являются витамины А, В3 (ниацин), В9 (фолиевая кислота), С и D, а также минералы селен и цинк. Кроме того, существуют некоторые биологически активные соединения, которые также важны для профилактики инфекций, такие как омега-3 жирные кислоты, полифенолы, пробиотики и другие.

В то время как многие питательные вещества, необходимые организму для поддержания здоровья, можно найти в сбалансированной диете, может быть трудно получить достаточное количество только от диеты — особенно когда организм находится в постоянном стрессе.

Ученые обнаружили, что те, кто находится на передовой во время пандемии, должны обязательно принимать витамин С, витамин D и цинк.

Диета

Помимо витаминов постарайтесь сбалансировать свой режим питания. Включите в свою диету молочные продукты, рыбий жир, яйца, печень, цитрусы и овощи, в которых содержится витамин А.

Также птица, рыба, орехи и фасоль добавит в ваш организм витамина В3 (ниацин), а зеленые овощи, фасоль, орехи и фрукты пополнят запасы фолиевой кислоты.

Для восполнения омага-3 жирных кислот старайтесь есть больше рыбы и орехов. Йогурт и кисломолочные продукты нужны для нормального пищеварения, пишут врачи.

Тем, кто в данное время работает на особо опасных объектах, рекомендуется употреблять 400 граммов фруктов и овощей в день, что эквивалентно пяти порциям. Кроме того, тем, кто носит защитные костюмы, возможно, потребуется потреблять более шести литров воды, чтобы поддерживать водно-солевой баланс.

Потребление кофеина не должно превышать 400 мг в день; для сравнения, чашка зеленого или черного чая имеет 30−50 мг, а чашка черного кофе — около 100 мг.