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Ученые опровергли пользу витамина D при коронавирусе

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

За последние несколько недель в СМИ появилось несколько сотен статей о том, что витамин D помогает бороться с коронавирусом и даже снижает смертность при заражении. Однако ученые в своем новом исследовании заявили, что такие выводы преждевременны и нет никаких весомых доказательств.

В народе витамин D называют «витамином солнца», так как он образуется в коже под действием солнечных лучей (ультрафиолета). Однако если вы живете в северных широтах или редко бываете на улице, то врачи рекомендуют принимать БАДы с витамином D, чтобы восполнить дефицит.

Сам по себе витамин крайне полезен, и его рекомендуют пить даже маленьким детям и беременным. Но научных данных о его пользе при коронавирусе все еще нет, напоминают специалисты.

Популярные исследования на эту тему изучали связь витамина D и смертности от коронавируса в странах с самыми высокими показателями летальности — в Испании и Италии. Известно, что там большинство умерших были пенсионеры.

Почти у всех людей преклонного возраста выраженный дефицит витамина D. Но это не является ключевой причиной смерти от коронавируса. У пожилых людей есть и другие дефицитные состояния, хронические заболевания, а также в целом ослабленный иммунитет, который сказывается на течении серьезных заболеваний. Только дефицит витамина D тут ни при чем, — пишут авторы работы.

Если руководствоваться такими же данными, то можно предположить, что недостаток витамина D является причиной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и других недугов, считают ученые.

На сегодняшний день пока недостаточно подтвержденных данных о том, что прием витамина D можно считать профилактикой COVID-19. Конечно, нормальный уровень витамина D имеет решающее значение для здоровья костей и мышц и для здоровья в целом.

Его дефицит может привести к развитию рахита и остеопороза, однако избыток повышает уровень кальция в крови, и это может быть очень опасно. Без медицинских показаний не следует самостоятельно увеличивать дозировку витамина.

В профилактических дозах витамин рекомендован как детям, так и взрослым. Врачи рекомендуют принимать витамин D согласно утвержденным на сегодняшний день дозировкам: по 10 микрограммов (400 ME) в день в течение зимних месяцев или в течение всего года, если вы живете в стране, где количество солнечных дней минимально.

Увеличение дозы иногда назначается пожилым и беременным по медицинским показаниям. Узнать уровень витамина D в организме можно с помощью анализа крови на микроэлементы.

Также витамин D содержится во многих продуктах питания. Например, он есть в рыбе, устрицах, грибах, яйцах и молоке.

После появления статей о пользе витамина D для профилактики коронавируса многие начали принимать увеличенные дозы витамина. Так делать не стоит. Продолжайте принимать витамин, но в стандартных дозах, однако помните, что вы это делаете для поддержания иммунитета, а не для защиты от коронавируса, — заключили ученые.
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В Нижнем Тагиле водители автобусов не поделили пассажиров и устроили драку

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© urbus.ru

© urbus.ru

В социальных сетях появился видеоролик, на котором водители двух автобусов в Нижнем Тагиле устроили драку на остановке.

На кадрах, снятой одной из камер видеонаблюдения видно, что один из автобусов подъезжает к остановке. В этот момент водитель другого автобуса резко набирает скорость, подрезает своего коллегу и первым останавливается, чтобы забрать пассажиров.

Такое поведение возмутило водителя первого автобуса и он решил разобраться с конкурентом, началась потасовка.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника полиции из подразделения ГИБДД Нижнего Тагила, оба автобуса принадлежат одному местному предприятию «Союз-НТ». Полиция уже проанализировала видеоролик и проводит проверку.

Также сообщается, что никто из пассажиров автобусов не пострадал. 

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