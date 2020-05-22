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Госдума приняла закон о налоговых льготах для бизнеса и социальных НКО

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© duma.gov.ru

© duma.gov.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах для индивидуальных предпринимателей, коммерческих предприятий и социально ориентированных НКО, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Проект закона был принят по итогам встречи президента России Владимира Путина с активистами проекта «Мы вместе».

Документ освобождает от НДФЛ доходы, полученные за оказание социальные услуги гражданам. Речь идет прежде всего об участии отдельных людей и организаций в «выявлении, предупреждении и устранении последствий коронавируса». Для самозанятых россиян обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.

Кроме того, не будет облагаться налогом до 1% от выручки на благотворительность.

Также законопроект устанавливает нулевой тариф страховых взносов в отношении выплат в пользу физических лиц, которые начислены за апрель-июнь 2020 года. Что же касается фиксированных пенсионных взносов на 2020 год, то в этом случае документ предлагает установить выплату в размере 20 тысяч 318 рублей. Сейчас эта выплата равняется 32 тысячам 448 рублям.

Еще в законопроекте указано, что при расчете налога на прибыль не будут учитываться доходы компаний, возникшие из-за списания задолженности по кредиту либо начисленным процентам. Кредит при этом должен быть выдан с 1 января по 31 декабря 2020 года в рамках президентской программы, которая предполагает, что компании не нужно возвращать заемные деньги, если она сохранила 90% персонала,

Депутаты решили освободить от НДС безвозмездную передачу оборудования для предупреждения, диагностики и лечения COVID-19, если это оборудование передается государственных учреждениям.

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