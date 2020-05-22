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Самоизоляция повышает риск сердечных приступов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

У людей, находящихся на самоизоляции, вероятность сердечного приступа или инсульта составляет более 40%, считают медики.

Немецкое исследование, которое было представлено на виртуальном Конгрессе Европейской академии неврологии (EAN), показало, что те, кто находится на изоляции, почти на 50% чаще умирают от любой причины.

Как показали опросы, люди не хотели лишний раз обращаться за медицинской помощью во время эпидемии из-за страха заразиться коронавирусом.

В своей работе ученые проанализировали данные 4316 человек (средний возраст 59,1 года), которые ранее были привлечены к участию в крупном исследовании в период с 2000 по 2003 год.

К моменту начала исследования участники не страдали никакими сердечно-сосудистыми заболеваниями и уже находились под медицинским наблюдением на протяжении почти 13 лет. Была собрана информация о различных видах их социальной поддержки, таких как семейное положение и совместное проживание, контакты с близкими друзьями и семьей, а также членство в политических, религиозных, общественных, спортивных или профессиональных организациях.

Мы уже давно знаем, что чувство одиночества или отсутствие контакта с близкими друзьями и семьей может оказать влияние на ваше физическое здоровье. Это исследование подтвердило, что наличие социальных отношений имеет большое значение для здоровья сердца и общего состояния организма, — пишут ученые.

Это наблюдение представляет особый интерес в нынешней дискуссии о пандемии COVID-19, где социальные контакты ограничены и людям приходится находиться на самоизоляции.

За 13 лет наблюдения произошло 339 сердечно-сосудистых заболеваний (сердечные приступы или инсульты) и было зарегистрировано 530 смертей среди участников исследования. После корректировки других факторов, которые могли стать причиной этих событий и смертей, оказалось, что самоизоляция и одиночество увеличивают риск инсульта на 44%.

Мы до сих пор до конца не понимаем, почему люди, которые находятся в социальной изоляции, имеют такие плохие результаты. Недавнее исследование, в котором изучалось влияние самоизоляции во время пандемии коронавируса, показало, что люди из-за страха заразиться откладывают плановые приемы и операции, — заключили авторы.

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