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Семья Джамала Хашогги простила его убийц

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© Википедия

© Википедия

Сын убитого саудовского журналиста Джамала Хашогги заявил, что прощает виновных в смерти отца в честь священного праздника Рамадан.

«В эту благословенную ночь благословенного месяца (Рамадана) мы помним высказывание Бога: если человек прощает и примиряется, его должен наградить Аллах», — написал в Twitter Салах Хашогги.

«Поэтому мы, сыновья мученика Джамала Хашогги, объявляем о прощении тех, кто убил нашего отца», — добавил он.

Журналист Джамал Хашогги, известный критик властей Саудовской Аравии, бесследно пропал после посещения саудовского консульства в Стамбуле 2 октября. Он вошел в здание для оформления документов, но его невесту туда не пустили. Женщина прождала Хашогги около пяти часов, но тот так и не вышел.

Позже охранник консульства заявил, что журналист уже ушел и его не стоит больше ждать. Позднее стали известны подробности жестокой расправы над Хашогги.

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