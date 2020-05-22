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002847

Театры России могут возобновить продажи билетов с 1 августа

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© vk.com

© vk.com

Министерство культуры РФ готовит комплекс мероприятий для выхода российских театров из режима ограничений, который вызвала пандемия коронавируса. Предусмотрено несколько этапов, сроки которых будут выдержаны, если ограничительные меры не продлят после 1 июня. Предполагается, что уже 1 августа может возобновиться продажа билетов.

«С 15 июня по 15 июля у большинства театров начнется коллективный отпуск. В это время будет происходить тотальная дезинфекция — сцены, потолков, декораций, верхней машинерии. После этого репетиции возобновятся до 1 сентября. Они будут выстроены таким образом, чтобы до начала встречи со зрителями, которую театры планируют на середину сентября, успеть прогнать все спектакли», — цитирует газета «Известия» слова статс-секретаря министерства Аллы Маниловой.

Также было сказано, что после возобновления продаж билетов театры будут «адресно работать» со зрителями, согласившимися не требовать возврата денег за отмененные спектакли, чтобы посетить их после окончания карантина. Эти люди смогут первыми выбрать даты и места в зале.

Музеи, театры и другие объекты культурного отдыха из-за пандемии начали закрываться в России в середине марта.

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