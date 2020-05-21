Минэкономразвития ухудшило прогноз по безработице и доходам

Рост безработицы в России в 2020 и 2021 году на фоне пандемии коронавируса будет выше, чем ожидалось ранее. COVID-19 негативно отразится и на реальных доходах населения. Такие данные содержатся в докладе Минэкономразвития, опубликованном поздним вечером 21 мая.

Февральский прогноз министерства предполагал рост безработицы в 2020 году на уровне 4,5%. Теперь он повышен до 5,7%. Изменились цифры и для последующих лет 2021 — 4,5% (5,4%), 2022 — 4,5% (4,9%), 2023 — 4,4% (4,7%).

В ходе видеоконференции министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что принятые меры по сохранению занятости «позволяют ограничить, но не предотвратить высвобождение работников».

«Мы тоже должны понимать, что в некотором смысле это такой неизбежный процесс», — цитирует его слова ТАСС.

Решетников также подчеркнул, что ожидается «существенное» сближение показателей регистрируемой безработицы и показателей, подсчитанных по методикам Международной организации труда.

«Понятно, почему. Мы подняли выплаты, и люди пошли регистрироваться. Это естественный и в принципе правильный процесс», — добавил министр.

При этом реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года, согласно прогнозу, сократятся на 3,8%. В дальнейшем Минэкономразвития ожидает их рост: на 2,8% в 2021 году, на 2% в 2022 году и на 2,6% в 2023 году.

Максим Решетников заявил, что реальные доходы населения во втором квартале нынешнего года снизятся на 6%. При этом без антикризисных мер это падение было бы существеннее — 7,5%.

«Все это в совокупности помогло сдержать падение реальных располагаемых доходов населения, наша оценка — во втором квартале они снизятся на 6%. Если бы мы этих мер не приняли, падение было бы 7,5%", — заявил министр.

Тем временем члены «Единой России» подготовили более 300 предложений для общенационального плана по восстановлению экономики. Рабочая версия документа обсуждалась 20 мая во время заседания федеральной рабочей группы партии.