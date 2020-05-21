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«Как инопланетяне захватили Екатеринбург»: 205 россиян вывезли из Индии

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© "Ридус"

© "Ридус"

Самолет авиакомпании Royal Flight с российскими туристами из Индии прибыл в Екатеринбург. Вывозному рейсу не помешал даже разрушительный тропический циклон «Ампхан», в результате удара которого погибли около 80 человек. Участник перелета Вадим Коряев рассказал «Ридусу» подробности эвакуации на родину.

Дорога в аэропорт Калькутты была долгой — около трех часов. Не только потому, что пришлось проехать более ста километров, но и из-за тропического циклона, бушевавшего совсем недавно.

Чтобы попасть на родину побыстрее, россияне помогали местным жителям убирать поваленные деревья с автомобильной трассы.

В самом аэропорту циклон тоже оставил свидетельства своей мощи. Прямо у летного поля обрушились несколько ангаров.

Однако дальше все прошло гладко. В полете приключений не было, и вечером самолет приземлился в Екатеринбурге.

Первыми из салона стали выпускать пассажиров, летящих в Москву. Россиянам пришлось заполнить три анкеты, не считая индийских, рассказал Вадим. Авторы явно переживают о здоровье путешественников, поскольку большинство вопросов — о нем. Однако одеял на выходе никто не предложил, хотя в такую холодную, по индийским меркам, погоду легко простудиться.

«Главное не заболеть тут, многие в тапочках, футболках», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

На летном поле встретили люди в костюмах, напоминающие пришельцев. «Как будто инопланетяне захватили Екатеринбург», — пошутил Вадим.

Москвичей сразу же повели на пересадку в другой лайнер. Им предстоит еще один перелет — в столицу.

Потом всех погрузили в автобус, но соблюдать социальную дистанцию в нем было просто невозможно.

Позднее выяснилось, что пересадки не будет. В Москву полетит тот же самолет. В него запускают по одному.

Вывозным рейсом ABG9904 из Индии эвакуировали 205 человек. Самолет забрал 104 россиянина в Тривандруме, остальные поднялись на борт в Калькутте. В аэропорту «Кольцово» всех проверят. 164 москвичей ждет еще один перелет — в столицу.

По данным российского посольства, с момента введения ограничений на международные полеты из Индии в Россию удалось отправить более трех тысяч человек. Новых вывозных рейсов ждут еще более 2,5 тысяч наших соотечественников.

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