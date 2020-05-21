Как продлить или закрыть больничный при коронавирусе
- 21 мая 2020, 17:43
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В России на момент написания этого материала уже 317 554 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Со вчерашнего дня прибавилось 8849 новых больных.
Тем не менее с каждым днем выздоровевших становится все больше, поэтому люди задаются вопросом, как снять с себя «ковидность». Журналист Александр Лопухов из ТК «Мир» рассказал, что нужно сделать, чтобы закрыть или продлить больничный по коронавирусу.
Все заболевшие COVID-19 находятся под контролем врачей (пусть и дистанционно, если больные проходят лечение на дому) и обязаны соблюдать самоизоляцию после положительного теста на коронавирус.
Но как понять, что ты уже выздоровел? Достаточно ли дождаться окончания симптомов или нужно выждать определенное время после отрицательного теста.
Безусловно, у вас не должно быть никаких симптомов коронавируса: ни температуры, ни кашля. Вы сами должны позвонить в поликлинику, к которой прикреплены, так как только они могут закрыть ваш больничный. Как показала практика, вы сами должны позвонить в поликлинику и сообщить о том, что вы здоровы, — рассказал в своем видеообращении Лопухов.
Когда звонить в поликлинику?
С того момента, когда тест на COVID показал положительный результат, должен пройти 21 день. При этом у вас должно быть уже два подряд отрицательных теста на коронавирус.
По каким телефонам звонить?
Когда вас отправили на больничный, вам должны были дать дневник, в котором нужно описывать свое самочувствие, отмечать температуру
Вам нужно звонить в оперативный штаб. Если по этому телефону не отвечают, то дозванивайтесь в свою поликлинику. Самостоятельно идти в больницу не нужно.
Как продлить больничный?
Может возникнуть ситуация, когда 21 день с момента положительного теста уже прошел, но вы все еще болеете и чувствуете себя не очень хорошо. Самый простой способ продлить больничный — вызвать врача на дом по указанному номеру в дневнике.
Войти через социальные сети: