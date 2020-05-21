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Найдена еще одна причина появления диабета у женщин

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Новое исследование, опубликованное в журнале Diabetologia, показывает, что чем чаще у женщины случались потери беременности, тем выше риск развития у нее сахарного диабета II типа в будущем.

Потеря беременности считается распространенным явлением: гибель плода происходит в одном из пяти случаев. Предыдущие исследования связывали потерю беременности с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

В этой работе ученые решили выяснить, связана ли потеря беременности с риском развития сахарного диабета II типа. Ученые проанализировали медицинские карты всех женщин Дании, родившихся с 1957 по 1997 год, у которых поставили диагноз «сахарный диабет II типа» в период с 1977 по 2017 год.

Каждая женщина с сахарным диабетом была сопоставлена по году рождения и уровню образования с десятью контрольными женщинами без диабета. Затем с помощью статистического моделирования были рассчитаны шансы развития сахарного диабета II типа с различным числом потерь беременности.

В ходе исследования было выявлено 24 774 женщины с сахарным диабетом II типа и отобрано 247 740 участниц из контрольной группы без сахарного диабета. Женщины, перенесшие одну, две или три потери беременности, имели соответственно на 18%, 38% и 71% более высокий риск развития сахарного диабета II типа по сравнению с женщинами, которые выносили и родили здорового ребенка.

У женщин, которые никогда не были беременны, риск развития диабета II типа был выше на 56% по сравнению с женщинами, которые были беременны, но столкнулись с выкидышем.

Мы не можем исключать, что психологический стресс, связанный с потерей беременности, может приводить к изменению образа жизни, увеличению ИМТ и, следовательно, риску развития сахарного диабета II типа. Однако наш анализ подгрупп, в которых учитывался вес женщин, показывает, что более высокий риск развития сахарного диабета II типа у женщин с потерей беременности не может быть объяснен только ожирением, — пишут ученые.

Авторы утверждают, что связь между потерей беременности и сахарным диабетом II типа может быть главным образом обусловлена общими иммунологическими или метаболическими компонентами.

Возможно, один и тот же генетический фон может предрасполагать к повышенному риску как потери беременности, так и диабета II типа. Кроме того, потеря беременности может инициировать иммунологический сбой, который также может привести к более позднему развитию диабета II типа.

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«Постиг дзен»: окруженный цыплятами кот удивил и умилил соцсети

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Пример необычной дружбы кота с пернатыми малышами заснял на камеру хозяин животных. Мужчина удивился, увидев, что его пушистый питомец решил отдохнуть в коробке с маленькими цыплятами, но еще больше его удивили птенцы, которые не растерялись и сразу же его разлеглись вокруг мягкого и теплого животного.

Ролик, опубликованный в Twitter, набрал более 1,5 млн просмотров и 120 тысяч лайков за сутки.

Пользователей Сети кот в окружении шумных малышей умилил и удивил одновременно:

Ахахха, я боюсь подпускать своего рыжего троглодита к цыплятам, а этот кот так мило лежит с цыплятками!
Какое шумное одеяло!
Лол, как это вообще произошло? Надеюсь, он никого не задавил.
Кот выглядит таким умиротворенным, чудо.

Ранее «Ридус» писал про кота, который сделал массаж рожающей козе.

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