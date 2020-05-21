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Как на фоне пандемии Гавайи готовятся к сезону ураганов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

В Центральном Тихоокеанском бассейне, включая Гавайи, в этом году ожидается от двух до шести тропических штормов или ураганов, сообщили федеральные синоптики. Ежегодный прогноз Национальной метеорологической службы также учел и новые обстоятельства — пандемию коронавируса.

Сейчас жители Гавайев начинают выходить из изоляции и сталкиваются с массовой безработицей и экономической неопределенностью. Такая нестабильная ситуация в регионе может повлечь за собой увеличение жертв во время урагана.

Согласно прогнозу, существует примерно 75% вероятность среднего штормового сезона, а также 25% вероятность более высокой штормовой активности. Государственные, федеральные и местные чиновники заявили, что разрабатываются планы по борьбе с крупным ураганом на фоне надвигающейся угрозы коронавируса.

Гавайи имели один из самых низких уровней заражения COVID-19 и смертности в стране, но чиновникам пришлось полностью закрыть сферу туризма, которая приносит основной заработок почти всем местным жителям.

Необходимо создать системы для борьбы с потенциальными жертвами урагана, которые заражены коронавирусом. Если больные, а особенно бессимптомные распространители будут искать временные убежища во время чрезвычайной ситуации, это может привести к серьезной вспышке инфекции.

Изоляция больных будет иметь ключевое значение. Разрушительные ветры, штормовые волны и наводнения могут влиять на жизнь тысяч жителей по всему нашему штату, — сказал Гавайский губернатор Дэвид Иге.

Он призвал людей подготовить 14-дневные комплекты экстренной помощи, которые впервые должны теперь включать дезинфицирующее средство для рук и маски.

В прошлом году в центральной части Тихого океана произошло четыре тропических циклона. Ни один из них непосредственно не повлиял на Гавайи. Последним крупным ураганом, обрушившимся на штат, был ураган Иники в 1992 году, который обрушился на Кауаи и причинил огромный ущерб всему острову.

Сезон ураганов на Гавайях длится с 1 июня до конца ноября. Август и сентябрь являются исторически активными месяцами для циклонов в регионе.

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