Почему из-за COVID-19 вновь разгорелось расовое неравенство

Как и в случае с большинством смертельных заболеваний, COVID-19 уже оказывает непропорциональное воздействие на разные расы. По состоянию на 14 апреля в Соединенных Штатах 32% смертей от COVID-19 произошли среди чернокожих американцев, которые составляют всего 13% населения.

Эти цифры указывают на то, что у них в 2,3 раза выше риск смерти от COVID-19 по сравнению с белыми американцами.

Авторы новой работы пишут, что большинство основных клинических и общественных проблем здравоохранения COVID-19 будут долгосрочными и неизбежно возникнут в результате разработки спасающих жизнь лечебных препаратов, а также вакцины, которая будет профилактической.

Ученые отмечают, что исследование расового неравенства в заболевании коронавирусом заметно увеличит уже существующее расовое неравенство, если не будут немедленно разработаны инициативы общественного здравоохранения по справедливому распространению информации во всех группах.

Так, например, произошло после получения жизненно необходимых лекарств от ВИЧ и гепатита С, а также опыта, накопленного до и после разработки вакцины от полиомиелита.

До введения вакцины в 1952 году чернокожие американцы испытывали значительно более низкие показатели паралитического полиомиелита, чем белые американцы. К 1959 году, после широкого распространения вакцины против полиомиелита, произошло обратное.

Мы, безусловно, должны попытаться преодолеть все барьеры, с которыми сталкиваются чернокожие американцы и другие меньшинства в Соединенных Штатах, но на самом деле это долгосрочная цель. Сейчас настало время для решения краткосрочных клинических и общественных проблем здравоохранения, чтобы обеспечить равный доступ к любым спасительным инновациям, — пишут исследователи.

Даже сегодня многие чернокожие американцы, особенно пожилые мужчины, не доверяют усилиям Государственной службы здравоохранения США из-за неприятных инцидентов, которые случались ранее. В прошлом веке ученые скрывали от чернокожих результаты исследования лекарства от сифилиса, наблюдая за естественным течением их болезни, и это унесло жизни многих людей.