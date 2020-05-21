Перед пандемией россияне запасли гречку и наличные

Перед тем как «сесть» на самоизоляцию россияне не только активно закупали гречку и туалетную бумагу, но и запасались наличными деньгами. В итоге, по данным Центробанка, «заначка под подушкой» у населения с января увеличилась на 362 миллиарда рублей. А общий прирост наличных средств с учетом запасов банков, которые готовились к повышенному спросу на «нал», в марте достиг рекордных 700 миллиардов рублей, пишет газета «Известия».

Что касается «кризисных закупок», то граждане России традиционно «мели» гречку, рис, сахар. Активно покупались пельмени, чистящие средства и туалетная бумага. Пик ажиотажа пришелся на середину марта.

С 9 по 15 марта продажи по сравнению с предыдущей неделей выросли почти в полтора раза. В Москве, где коронавирус проявил себя больше всего, цифры оказались еще выше. В столице покупатели за неделю стали активнее втрое. При этом «кризисное трио» и тут вырвалось далеко вперед — гречка (+66%), рис (+64%), сахар (+56%).

Ну, а пик спроса пришелся на неделю с 16 по 22 марта. За эти семь дней россияне установили рекорд потребления повседневных товаров. Он оказался выше предновогодних показателей. А по сравнению с таким же периодом прошлого года — вырос на 35,8%.

Ближе к началу апреля россияне принялись скупать муку, ванилин, дрожжи и смеси для выпечки. Специалисты считают, что в этом можно углядеть признаки адаптации к постоянному сидению дома и желания побаловать родных вкусненьким. Возможно, многие достали с полок хлебопечки и решили начать готовить домашний хлеб.

Что касается запасов наличных, то эксперты винят в этом закрытие банками валютных депозитов, введение налога на доходы по вкладам, отказ от поездок за границу и опасение, что в ближайших банкоматах денег не будет. Уже в апреле повышенный спрос на «нал» практически исчез.