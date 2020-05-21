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Объявлением о продаже ребенка займутся правоохранительные органы

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© СК РФ

© СК РФ

На сайте Avito житель Санкт-Петербурга опубликовал объявление о «бесплатной передаче» ребенка другим родителям. Запись появилась в разделе «домашних питомцев». Мальчика охарактеризовали как «маленького вредителя» и любителя «врать, хамить, воровать». Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина назвала такой поступок «чудовищным», даже если он преследовал воспитательные цели. Сейчас объявление заблокировано. Информация о нем направлена в правоохранительные органы.

«Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего», — написала Митянина в социальной сети «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что подобный случай может быть не единственным. Поэтому аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге просит всех, кто столкнется с такими объявлениями, незамедлительно прислать соответствующую информацию. На каждое обращение последует оперативная реакция.

«Я понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Самоизоляция, вынужденное ограничение контактов и передвижения, проблемы с работой. Нелегко дается дистанционное обучение. Это стресс для детей, на которых обрушился большой объем заданий и для родителей, которым пришлось примерить на себя роль педагога. Нервы не выдерживают. Но такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах. Ребенок — не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива», — написала Митянина.

В начале февраля подобное объявление появилось на сайте «Юла». Тогда оно оказалось «шуткой» старшего брата.

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