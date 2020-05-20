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Путин наградил британских участников северных конвоев времен войны

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© МО РФ

© МО РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Ушакова британских ветеранов-моряков, которые участвовали в доставке грузов в Советский Союз в составе северных конвоев в годы Второй мировой войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить подданных Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дарема Дерека Эдвина Джаспера, Лидбеттера Эдвина, Олдройда Гарри, Ревелла Джона, Робинсона Уильяма Джеффри, Уилера Реджинальда Чарльза, Хогга Атола", — сказано в указе президента России.

В ходе Второй мировой войны военные моряки СССР и Великобритании вместе обеспечивали безопасность судов, которые везли грузы из Соединенных Штатов и Соединенного Королевства для Советского Союза, сражавшегося с нацистской Германией. Чтобы было удобнее бороться с немецкими подлодками, боевыми кораблями и самолетами, составлялись целые караваны судов, направлявшихся в Мурманск. Вместе с охранением их называли северными или арктическими конвоями.

Путь через Северную Атлантику и Баренцево море был крайне опасным. За время войны союзники потеряли множество судов из-за атак нацистов. История северных конвоев — одна из героических и трагичных страниц Второй мировой.

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