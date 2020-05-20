В Сыктывкаре для лечения COVID-19 применили сероводород

До сегодняшнего дня врачи не имеют в своем распоряжении не только вакцины, но и подтвержденного эффективного средства для лечения COVID-19. Медики вынуждены использовать для борьбы с коронавирусом различные методы. В больницах Сыктывкара десятки пациентов поправились после применения сероводорода.

О «хорошо забытом» методе рассказал газете «Новые Известия» заведующий лабораторией Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Михаил Евгеньев. По его словам, «медленный донор» сероводорода — тиосульфат натрия — открыли еще советские ученые. С 1990-х годов им лечили воспаления легких.

«Можно сказать, что препарат этот — всего лишь хорошо забытое старое. И я считаю, что он будет очень полезен в борьбе с COVID-19», — считает Евгеньев.

Клинические испытания тиосульфата натрия проводились лишь в ограниченных масштабах. Сейчас профессор и его коллеги тестируют препарат и добиваются, чтобы его включили в список рекомендуемых Минздравом лекарств для профилактики и лечения больных с коронавирусом.

В своей лаборатории Евгеньев изучает защитные свойства активной серы H2S уже несколько лет. Препарат показал сильное действие в экспериментах с грызунами, у которых искусственно вызвали воспаление легких. H2S подходит для борьбы против одноцепочных РНК- вирусов, к которым относится и новая инфекция. Фактически, этот газ является ядовитым, но в низких концентрациях обладает противовоспалительными свойствами.

Пока препарат не прошел лицензирования ни в России, ни в США, и не может использоваться на людях. Однако в российской медицине при лечении некоторых интоксикаций уже давно применяют совершенно безопасный, одобренный всеми проверками Минздрава, «медленный» донор сероводорода — тиосульфат натрия (гипосульфит). Им также лечат пациентов санаториев в сероводородных ваннах. При некоторых заболеваниях и цианистом отравлении такое лекарство применяют даже в больших дозах.

«Более того, отечественные медики, оказывается, все же применяют ингаляции или внутривенные инъекции тиосульфата натрия и при остром и деструктивном воспалении легких у взрослых и детей. Пока это в основном провинциальные клиники и бывшие советские государства, но результаты, которые показывают больные — впечатляющие», — отметил Евгеньев.

На начальных стадиях предлагаемый метод должен предотвращать размножение коронавируса. На более тяжелых, возможно, препарат не даст развиться пневмонии и снизит степень поражения легких, что зачастую неизбежно при искусственной вентиляции. Лекарство, вероятно, способно в целом облегчить течение болезни.

Доктор Оникиенко из Санкт-Петербурга включил тиосульфат натрия в гелиевые смеси, которые применил в Сыктывкаре для лечения больных с подтвержденным заражением коронавирусом. По словам Евгеньева, результаты превзошли все ожидания.

«Эти ингаляции делают ненужными очень травмирующую процедуру ИВЛ. Доктор Оникиенко применил этот метод на десятках пациентах с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул профессор.

В условиях лечения на дому доказанная эффективность тиосульфата натрия могла бы стать спасением для многих пациентов. Средства для ингаляции свободно продаются в аптеках, как и стерильный 30-процентный раствор тиосульфата натрия. Похожую процедуру как раз использовал в республиканской больнице Сыктывкара доктор Оникиенко. После лечения тиосульфатом натрия из 50 пациентов, которых собирались переводить на искусственную вентиляцию легких, эта болезненная процедура потребовалась лишь одному человеку. (Однако бросаться в аптеку и немедленно заниматься самолечением, безусловно, не стоит до официального подтверждения эффективности и безопасности данного препарата!)

Как пишет газета, интерес к российской разработке уже проявили в научных кругах США. Статья Евгеньева о применении тиосульфата натрия в лечении больных с COVID-19 был выставлен на обсуждение и отправлен в печать в американском журнале Cell Stress&Chaperones.